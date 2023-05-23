Патрик Драи увеличил долю в BT до 24,5%

Altice UK, принадлежащая французскому магнату Патрику Драи, выкупила 650 млн акций британской телекоммуникационной компании BT Group примерно за £961 млн ($1,2 млрд), сообщает Reuters. Благодаря этой сделке Altice увеличила свою долю в BT с 18% до 24,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Драи

Фото: Philippe Wojazer/File Photo, Reuters Патрик Драи

Фото: Philippe Wojazer/File Photo, Reuters

Патрик Драи является крупнейшим акционером BT, и теперь его доля в британской компании вдвое превышает пакет акций ближайшего крупнейшего инвестора. Французский миллиардер наращивал свою долю в британской телекоммуникационной компании в несколько этапов, что вызывало опасения некоторых представителей правительства Британии. Однако в августе прошлого года министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии принял решение не мешать Altice наращивать свою долю в BT, не увидев в этом угрозы национальной безопасности.

Теоретически у господина Драи есть возможность увеличивать свою долю в BT до 30%, не принимая на себя обязательство по выкупу британского телекоммуникационного гиганта, прописанное в законодательстве. Но Altice отметила, что нынешняя покупка акций BT станет последней.

Кирилл Сарханянц