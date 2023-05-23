В Алтайском крае может быть создан центр подготовки военных операторов дронов

Операторов квадрокоптеров могут начать готовить в Алтайском крае. Об этом сообщил вице-спикер алтайского заксобрания Денис Голобородько. «Когда мы формируем грузы в зону специальной военной операции, то самый частый запрос от наших бойцов – это квадрокоптеры. Роль беспилотных летательных аппаратов в решении боевых задач возрастает, особую ценность приобретают и операторы, способные умело управляться с техникой»,– говорит он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, научиться управлять дроном можно «в детском технопарке «Кванториум» и специальном подразделении Алтайского аграрного университета». Адаптировать свои программы для подготовки военных пилотов-операторов БПЛА готовы инструкторы центров, а также специалисты краевой летной школы и ДОСААФ, отметил Денис Голобородько.

Также, по его словам, рассматривается вопрос создания производства беспилотников в регионе. «Есть энтузиасты, готовые взяться за дело, но для полноценной работы необходимо четко сформировать финансовый план и определиться по поставщикам необходимого оборудования. Сегодня пока недостаточно отечественных комплектующих и российского ПО, соответственно, себестоимость таких дронов нужно еще просчитать, так как она может оказаться высокой»,– говорит он. Денис Голобородько сообщил, что эта перспектива будет обсуждаться с военными. «Если у наших военных есть запрос, то считаю, нам важно попробовать организовать эту работу»,– сказал он.

В марте о планах организовать производство беспилотников в Кузбассе сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В прошлом году власти региона говорили о планах создания в Кузбассе центра обучения операторов БПЛА.

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Оксана Павлова