В Екатеринбурге до осени 2024 года закрыли участок трассы Екатеринбург — Пермь

Участок федеральной трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь в районе Ревды (Свердловская область) закрыли до осени 2024 года из-за ремонтных работ. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» уточнили, что с 23 мая прямой проезд на 316 км закрыт в оба направления. На данном участке планируется расширить проезжую часть до четырех полос.

Проезд организован через съезды транспортной развязки по круговому движению. На месте производства работ, установлены информационные щиты, необходимые технические средства организации дорожного движения и ограждающие устройства.

Изначально участок трассы планировали закрыть 11 мая. Однако дорожники начали опасаться, что это приведет к пробкам на трассе, поскольку радиусы поворотов не соответствовали нормативам. Затем перекрывать дорогу собирались 17 мая, но эти планы также перенесли.

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