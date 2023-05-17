На трассе Пермь — Екатеринбург до осени 2024 года изменят схему движения

В среду, 17 мая, на трассе Пермь — Екатеринбург был закрыт прямой проезд по участку дороги в районе Ревды (316 км). В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что перекрытие связано с капитальным ремонтом дороги. Работы продлятся до осени 2024 года. Проезд организован через съезды транспортной развязки по круговому движению.

В ФКУ «Уралуправтодор» отметили, что изначально участок трассы планировалось закрыть 11 мая. Однако дорожники начали опасаться, что это приведет к пробкам на трассе, поскольку радиусы поворотов не соответствовали нормативам. За минувшую неделю было досыпано полотно, построено покрытие и расширены радиусы.

В результате ремонтных работ участок в районе Ревды будет расширен до четырех полос.

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