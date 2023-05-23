Право выплат на жилье в Татарстане распространили на всех беженцев из Херсона

Теперь все жители Херсона и «части Херсонской области», которые покинули место проживания и переехали в Татарстан, могут претендовать на соцвыплаты на покупку жилья. Это следует из постановления Кабмина региона, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее на такое право претендовали лишь те, кто вынужденно покинул Херсон и Херсонскую область. Теперь из документа, устанавливающего порядок предоставления выплат на покупку жилья, убрали слово «вынужденно».

Напомним, Татарстан выплачивает беженцам из Херсона и «части Херсонской области» по 100 тыс. руб. в виде единовременной помощи на «обзаведение имуществом». Выплаты осуществляются из Фонда развития территорий на каждого переселенца, включая детей.

"Ъ-Казань"