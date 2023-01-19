Татарстан выплатит по 100 тысяч рублей переселенцам из Херсона на «обзаведение имуществом»

По 100 тыс. руб. в качестве единовременной помощи на «обзаведение имуществом» выплатит Татарстан бывшим жителям Херсона и «части Херсонской области», прибывшим в республику «в экстренном массовом порядке» на постоянное место жительства. Постановление об этом 18 января подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, выплаты будут произведены из Фонда развития территорий на каждого переселенца, включая детей.

Для получения денег переселенцы должны подать в минсоцзащиты Татарстана либо в МФЦ заявление и представить документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Херсоне и в части Херсонской области до 13 октября 2022 года (в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей региона).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"