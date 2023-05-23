Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал показания по делу своего заместителя

Глава Новосибирска Анатолия Локоть выступил в судебном процессе по уголовному делу своего заместителя Артема Скатова, который обвиняется в клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева. Градоначальника пригласили в суд по ходатайству стороны защиты, сказал «Ъ-Сибирь» адвокат Артема Скатова Иван Рассолов. «Анатолий Локоть пояснил, что воспринимает уголовное дело в отношении Артема Скатова как давление на мэрию. При этом указал, что никаких конфликтов у мэрии и застройщиками города нет, никаких поручений Скатову публиковать что-либо в отношении Савельева не давал», — сказал защитник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заместитель и однопартиец мэра-коммуниста Анатолия Локотя обвиняется в распространении клеветы на депутата Госдумы РФ от «Единой России» Дмитрия Савельева (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как утверждает следствие, в феврале 2022 года коммунист обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией.

Защита вице-мэра не раз заявляла о необоснованности выдвинутых против него обвинений, утверждая, что расследование было проведено однобоко, а доводы адвоката остались без внимания. «Каких-либо доказательств того, что Артем Скатов имеет отношение к опубликованию статьи в Telegram-канале, материалы дела не содержат»,— заявлял «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов, добавив, что до размещения спорной информации аналогичные по смыслу статьи выходили на новостных сайтах. На судебном заседании 19 мая вице-мэр заявил о своей невиновности.

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Константин Воронов