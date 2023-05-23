Новосибирского бизнесмена Николая Скороходова вновь потребовали привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Компания Холидей производство» (входила в структуру крупного сибирского ритейлера «Холдидей») Степан Лютов обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора компании Эдуарда Коршикова и владельца головной структуры ООО «Компания Холидей» Николая Скороходова. «На дату подачи заявления определить размер субсидиарной ответственности не представляется возможным»,– указано в сообщении управляющего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Соколов, Коммерсантъ Фото: Станислав Соколов, Коммерсантъ

«Холидей производство» было признано банкротом в июле 2020 года. На тот момент в реестр требований кредиторов было включено более 3,4 млрд руб. Компания вела деятельность в сфере переработки и консервирования мяса, рыбы, фруктов и овощей.

«Компания Холидей» до 2018 года был крупнейшим сибирским ритейлером, управляющим тремя сотнями магазинов в Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. В марте 2019 года компания признана банкротом. В том же году кредиторы «Холидея» потребовали привлечь Николая Скороходова к субсидиарной ответственности на 18 млрд руб. В 2021 году кассация отказала им в удовлетворении этого требования. В 2020 году в отношении господина Скороходова была введена процедура реализации имущества.

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Оксана Павлова