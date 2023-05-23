Гордума Екатеринбурга утвердила новую схему одномандатных округов для сентябрьских выборов

Екатеринбургская городская дума на очередном заседании утвердила обновленную схему одномандатных округов для выборов депутатов. Изменения озвучил председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Вадим Антошин. «За» проголосовали 27 депутатов, двое воздержались от голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно обновленной схеме, в Академическом районе будет два округа (№1, который включит часть Ленинского, и №2), в Верх-Исетском районе — три (№3, №4, №5 включит часть Ленинского), в Железнодорожном — три (№6, №7 и №8 включат части Верх-Исетского), в Кировском — три (№9 включит часть Октябрьского, №10, №11), в Ленинском — два (№12, №13), Октябрьском — два (№14, №15), в Орджоникидзевском — пять (№16–19, №20 включит части Кировского и Железнодорожного), в Чкаловском — пять (№21 включит части Ленинского и Октябрьского, №22–25).

«Если бы мы своевременно подключились к рассмотрению вопроса региональным заксобранием, возможно, получилось бы избежать ситуации, когда округа включают в себя части двух и даже трех районов. Время покажет, целесообразно ли это. Как показывает практика, рабочие мероприятия, совещания в районах проходят одновременно. Депутат не сможет присутствовать сразу в нескольких местах. В такой ситуации работать, конечно, можно. Но, думаю, город вернется к рассмотрению этого вопроса и вновь изменит схему»,— отметил депутат Виктор Тестов.

Депутаты Александр Колесников, Константин Киселев, Алексей Вихарев и Дмитрий Сергин заверили, что перенарезка округов не скажется на работе депутатов. «Причем здесь районы? У нас депутаты города, а не района»,— поспорил господин Колесников.

Выборы депутатов нового созыва думы Екатеринбурга должны пройти в сентябре. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, будет избрано 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. В предыдущей редакции действовала равная пропорция — по 18 депутатов по округам и по спискам.

Подробнее про новую схему выборов — в материале «Депутаты урезали партсписки».

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