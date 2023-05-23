Ярославский застройщик опроверг загрязнение водоохранной зоны Волги

Собственник земельных участков в районе улиц Островная в Ярославле считает абсолютно законным индивидуальное жилищное строительство на данной территории. Сергей Разгуляев представил «Ъ-Ярославль» документы, подтверждающие его право вести работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место строительства

Фото: Наталия Струнникова Место строительства

Фото: Наталия Струнникова

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», жители частных домов на улице Островная направили обращение в прокуратуру о проверке обоснованности застройки водоохранной зоны реки Волга в районе деревни Парково. Собственник располагает документами о регистрации его земли, оформленными в Росреестре, а также техническими условиями подключения будущих домов к центральной системе холодного водоснабжения и фекальному коллектору, согласованными АО «Ярославльводоканал».

«Ситуация ровно противоположна тому, что написано в жалобе в прокуратуру. В домах, которые будут строиться на земельных участках, как раз будет центральная канализация. Соответственно, стоки из них никак не могут попасть в Волгу. Между тем, в частных домах, в которых живут подписанты, как раз нет канализации. И никогда не было! Только выгребные ямы. И как раз оттуда Волга через сточные воды вполне может загрязняться»,— пояснил Сергей Разгуляев.

Застройщик уверен, что проверка прокуратуры подтвердит его правоту. Более того, по словам собственника земли нарушения легко найти и у тех, кто на него жалуется.

«Я посмотрел публичную кадастровую карту. Примерно половина домов, гаражи у жителей улиц Островная попросту не регистрировались в ФРС. И, таким образом, они нарушают закон»,— высказал мнение Сергей Разгуляев.

Андрей Иванов