Ярославцы просят прокуратуру вмешаться в застройку водоохранной зоны Волги

Жители домов на улицах Островная в Ярославле подали обращения в прокуратуру и мэру города, в которых требуют провести проверку обоснованности застройки водоохранной зоны реки Волга в районе деревни Парково. Копии обращений есть в распоряжении «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выделенная под строительство земля

Фото: Наталия Струнникова Выделенная под строительство земля

Фото: Наталия Струнникова

Жители просят прокуратуру проверить законность перевода 15 земельных участков в Парково из земель сельхозназначения в землю населенных пунктов и выдачу разрешения на индивидуальную жилищное строительство с межеванием участков до спуска к реке Волга и в водоохранной зоне.

«Нас поставили перед фактом застройки и уже установили столбы. Строительство будет вестись в водоохранной зоне, и канализационные стоки не будут заводиться в центральную канализацию. Из-за ее отсутствия нарушаются законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и право на благополучную среду обитания, а также ведут к экологическому загрязнению реки Волга и прилегающей территории»,— говорится в обращении.

Также по мнению жителей строительная техника сделает проблемным движение по Островному проезду. При том, что дорога и так требует ремонта. Письмо в прокуратуру подписали 135 человек. Отдельное обращение направлено мэру Ярославля Артему Молчанову.

Андрей Иванов