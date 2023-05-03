Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославцы просят прокуратуру вмешаться в застройку водоохранной зоны Волги

Жители домов на улицах Островная в Ярославле подали обращения в прокуратуру и мэру города, в которых требуют провести проверку обоснованности застройки водоохранной зоны реки Волга в районе деревни Парково. Копии обращений есть в распоряжении «Ъ-Ярославль».

Выделенная под строительство земля

Выделенная под строительство земля

Фото: Наталия Струнникова

Выделенная под строительство земля

Фото: Наталия Струнникова

Жители просят прокуратуру проверить законность перевода 15 земельных участков в Парково из земель сельхозназначения в землю населенных пунктов и выдачу разрешения на индивидуальную жилищное строительство с межеванием участков до спуска к реке Волга и в водоохранной зоне.

«Нас поставили перед фактом застройки и уже установили столбы. Строительство будет вестись в водоохранной зоне, и канализационные стоки не будут заводиться в центральную канализацию. Из-за ее отсутствия нарушаются законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и право на благополучную среду обитания, а также ведут к экологическому загрязнению реки Волга и прилегающей территории»,— говорится в обращении.

Также по мнению жителей строительная техника сделает проблемным движение по Островному проезду. При том, что дорога и так требует ремонта. Письмо в прокуратуру подписали 135 человек. Отдельное обращение направлено мэру Ярославля Артему Молчанову.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...