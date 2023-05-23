Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аномальная жара установится в Ижевске до 27 мая

В столице Удмуртии сегодня, 23 марта, и в период до 27 мая установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7°С и более, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные гидрометцентра.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Жителей призывают соблюдать меры безопасности, пользователь головным убором и солнцезащитными очками, а также употреблять большое количество жидкости.

Напомним, по предварительному прогнозу, в выходные дни жаркая погода сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...