Аномальная жара установится в Ижевске до 27 мая

В столице Удмуртии сегодня, 23 марта, и в период до 27 мая установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7°С и более, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные гидрометцентра.

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Жителей призывают соблюдать меры безопасности, пользователь головным убором и солнцезащитными очками, а также употреблять большое количество жидкости.

Напомним, по предварительному прогнозу, в выходные дни жаркая погода сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди.