Сухая погода и до +30°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе температурный фон окажется на уровне июльских норм, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. В целом ожидается жарка и сухая погода, исключение составит понедельник, 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Ночью 23 и 24 мая столбик термометра окажется на уровне +7..+12°С, а днем — +24..+29°С. В ночные часы 25 и 26 мая температура воздуха не опустится ниже +13..+18°С, а в дневное время — +25..+30°С. Во второй половине недели начнет усиливаться ветер.

По предварительному прогнозу, в выходные дни жаркая погода сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди.