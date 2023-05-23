Климатолог Кокорин: столицу России придется переносить в Сибирь при потеплении на пять градусов

В случае потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов столицу России могут перенести в Сибирь, считает климатолог Алексей Кокорин. Он уточнил, что это вряд ли возможно в ближайшее время.

«Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м»,— сказал «РИА Новости» господин Кокорин.

К этому времени, по его словам, температура на Земле вырастет на 2–2,5 градуса относительно конца XIX века. Из-за этого волны жары будут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще, то есть каждые три года.

Как отметил климатолог, при наихудшем сценарии температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов. В этом случае восемь-девять лет из десяти будут аномально жаркими.

«Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск»,— добавил Алексей Кокорин.

В 2022 году Росгидромет зафиксировал ускорение накопления парниковых газов в России. По его данным, в стране стала быстрее расти концентрация углекислого газа (CO2) и метана (CH4). Эксперты считают, что возрастание природной эмиссии может быть вызвано потеплением климата. Для снижения рисков Росгидромет советовал снижать долю углеводородного топлива. Россия ставила целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Лаура Кеффер