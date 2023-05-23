Экс-директора сгоревшего аэропорта Диксона приговорили к штрафу за халатность

В Красноярском крае осужден бывший директор филиала «Аэропорт «Диксон» ФКП «Аэропорты Красноярья». По статье о халатности, которая привела к особо крупному ущербу, ему назначили штраф в размере 220 тыс. руб. и лишили права занимать должности в госпредприятиях и учреждениях сроком на два года, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, директор аэропорта не обеспечил исправное техническое состояние отопительного оборудования модульного здания аэровокзала «Диксон» и контроль за его использованием, а также наличие и исправность систем пожаротушения. Указанные нарушения, считает следствие, привели к пожару.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в ночь на 8 января 2022 года в помещении котельной блок-модуля аэропорта произошло возгорание. «Тушение пожара не осуществлялось из-за неукомплектованности аэропорта службой поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Кроме этого, в момент пожара на территории аэропорта отсутствовало лицо, ответственное за обеспечение противопожарной безопасности», — указывается в сообщении следственного ведомства.

Здание аэропорта, а также находящиеся в нем товарно-материальные ценности, денежные средства предприятия уничтожил огонь. ФКП «Аэропорты Красноярья» был причинен ущерб в размере свыше 63 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело, в марте 2023 года оно поступило на рассмотрение суда.

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Илья Николаев