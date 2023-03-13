Экс-директор аэропорта Диксон пойдет под суд из-за пожара в аэровокзале

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела бывшего директора аэропорта Диксон (филиал ФКП «Аэропорты Красноярья»). В январе прошлого года из-за пожара в котельной полностью сгорело здание аэропорта, находящееся в нем имущество, денежные средства предприятия были уничтожены, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Следствие установило, что тушение пожара не производилось из-за неукомплектованности аэропорта службой поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. Лицо, ответственное за обеспечение противопожарной безопасности, отсутствовало на территории предприятия в момент происшествия. Также следователи считают, что глава авиапредприятия самовольно освободил работников службы авиационной транспортной безопасности от дежурства на и не запланировал дежурную смену в ночь, когда произошел пожар. В результате пожара «Аэропортам Красноярья» был причинен ущерб в размере 63 млн руб.

Директору предприятия предъявлены обвинения в халатности, которая привлекла к существенному нарушению интересов общества и государства, а также к причинению особо крупного ущерба. Максимальное наказание по статье – арест до полугода. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Оксана Павлова