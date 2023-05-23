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В производственно-логистическом центре ММК-Тольятти вводится новое оборудование

В производственно-логистическом центре Магнитогорского металлургического комбината в особой экономической зоне «Тольятти» во втором квартале 2023 года готовятся к запуску линии продольного и поперечного раскроя рулонов.

Линии имеют мощность до 90 тысяч и 60 тысяч тонн металла в год соответственно и позволяют перерабатывать широкий спектр проката с покрытием, горячекатаного травленого и холоднокатаного проката в рулонах с толщиной металла от 0,35 до 3,5 мм, шириной – от 850 до 1900 мм и весом рулонов до 35 тонн. Оборудование даёт возможность выполнять до 14 резов минимальной шириной 100 мм.

ПЛЦ ММК был открыт в Самарской области в июле 2022 года для повышения доли продаж «Just In Time» и совершенствования логистических возможностей компании. Центр с «умной» системой управления складом и применением цифровых технологий способен одновременно хранить и обрабатывать до 150 тысяч тонн продукции. Благодаря его запуску Магнитка смогла обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение 1-2 суток, гарантируя потребителю экономию на логистике, а комбинат, в свою очередь, смог расширить клиентскую базу за счет предприятий, не имеющих собственных подъездных железнодорожных путей.

Ещё одно преимущество мультимодальной системы доставки продукции, доступной через производственно-логистический центр ММК, – отгрузка металлопродукции контейнерами, что дает возможность отказаться от использования металлических рам, требующих отдельного обслуживания, хранения и возвращения от покупателей.

Для удобства клиентов ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, перепаковке и раскрою продукции, а также будет проводить испытания металла на соответствие стандартам.

ПАО «ММК»

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