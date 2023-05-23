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«Башкиравтодор» ищет субподрядчика для ремонта шакшинского моста

Крупнейший дорожный подрядчик республики АО «Башкиравтодор» объявил конкурс по отбору субподрядчика для проведения капремонта моста через реку Уфу возле Шакши.

Начальная стоимость контракта — 1,55 млрд руб.

Участвовать в закупке могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются до 1 июня, подведение итогов — 6 июня.

По условиям контракта, субподрядчик обязан завершить работы до 31 декабря 20224 года.

В марте, как сообщал «Ъ-Уфа», «Башкиравтодор» по итогам торгов заключил контракт на капремонт шакшинского моста с управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. Компания была единственным участником закупки, контракт планировалось заключить по начальной цене — за 2,16 млрд руб. По условиям контракта, генподрядчик должен был выполнить работы до начала апреля 2025 года.

Олег Вахитов

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