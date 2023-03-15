Мост в Шакше отремонтирует «Башкиравтодор»

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса намерено заключить контракт на капитальный ремонт автомобильного моста через реку Уфа возле поселка Шакша с АО «Башкиравтодор», сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации города. Компания была единственным участником закупки, контракт планируется заключить по начальной цене — за 2,16 млрд руб., из них 1,76 млрд выделят из федерального, 335 млн руб. — из республиканского, 65,8 млн руб. — из городского бюджета. Ориентировочная дата заключения контракта — 29 марта.

Работы необходимо завершить до начала апреля 2025 года. Длина четырехполосного моста составит 687 м, по нему можно будет двигаться со скоростью 80 км/ч. Генподрядчик должен провести подготовительные работы, организовать дорожное движение на период капремонта, срубить деревья, построить восемь опор, русловое рамное пролетное строение и металлическое пролетное строение, укрепить струенаправляющую дамбу, восстановить укрепления откосов опор 1 и 8 и так далее. Компания должна также разработать рабочую документацию.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в январе 2010 года. Единственным акционером является Башкирия. В 2021 году выручка компании составила 9,85 млрд руб., убыток — 1,4 млрд руб.

Майя Иванова

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