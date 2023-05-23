Журналистка Кэролл, отсудившая у Трампа $5 млн, потребовала еще $10 млн

Журналистка и писательница Элизабет Джин Кэрролл подала иск к Дональду Трампу с требованием выплатить ей не меньше $10 млн. Новое разбирательство касается высказываний экс-президента после суда, который потребовал от него выплатить госпоже Кэрролл $5 млн.

Иск подан в суд Манхэттена. Адвокаты считают, что господин Трамп «удвоил» уничижительные высказывания в отношении журналистки. «Трудно представить порочащее поведение, которые могло быть более мотивировано ненавистью, недоброжелательностью и злобой»,— заявили адвокаты (цитата по Associated Press). Они объясняют, что новое судебное разбирательство необходимо, чтобы сдержать господина Трампа от «дальнейшей клеветы».

Суд в США ранее в мае признал Дональда Трампа виновным в домогательстве к журналистке весной 1996 года. Ему предписано выплатить $2 млн в качестве компенсации для возмещения ущерба и $3 млн за клевету и ущерб репутации.

О том, чем известна Элизабет Джин Кэрролл,— в материале «Ъ» «Женщина, победившая Трампа».

Леонид Уварчев