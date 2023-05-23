Дело обвиняемого в неуплате налогов директора близкой мэру Орла фирмы направлено в суд

Управление СКР по Орловской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет тюрьмы) в отношении директора ООО «Партнер» Владимира Баркова. В региональном СКР рассказали, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что обвиняемый уклонялся от уплаты налогов с 2018 по 2021 годы, не представив декларацию более чем на 51 млн руб., что является особо крупным размером. Для этого господин Барков якобы создал схему минимизации налоговых обязательств ООО «Партнер» путем дробления бизнеса общества и его распределения на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица (в частности, как сообщалось ранее, на взаимозависимые ООО «Универсал» и ООО «Союз»). Целью было получить необоснованную налоговую экономию благодаря неправомерному применению к вышеуказанным лицам упрощенной системы налогообложения.

Дело было возбуждено в 2021 году. Изначально Владимира Баркова обвиняли в неуплате 46 млн руб., но сразу сообщалось, что сумма может увеличиться в ходе следствия.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Партнер» зарегистрировано в Орле в 2005 году для управления собственной и арендованной недвижимостью. В разные годы долями в уставном капитале общества владели Татьяна, Николай, Анастасия и Юрий Парахины. С 2021 года 60% общества у Елены Быковской, 40% — у Светланы Литвак. Выручка ООО в 2021 году составляла 16,8 млн руб., чистая прибыль — 27,4 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Партнер” раздробил налоги».

Мария Старикова