Московский футбольный клуб «Родина» получил лицензию для выступления в РПЛ

Выступающий в Первой лиге московский футбольный клуб «Родина» получил лицензию РФС-1. Об этом СМИ, в частности «РИА Новости», сообщили в пресс-службе ФК. Эта лицензия позволяет команде участвовать в Российской премьер-лиге.

«Клуб получил лицензию РФС-1 для выступления в РПЛ»,— сообщили в пресс-службе «Родины».

ФК «Родина» создан в 2015 году на базе одноименной академии. Владелец клуба — бизнесмен Сергей Ломакин. Первая лига — второй по значимости дивизион профессионального футбола в России.

«Родина» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Команды, занявшие третье и четвертое места в Первой лиге, встретятся в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе чемпионата России.

Мария Федотова