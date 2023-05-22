Страховщики сэкономили на финансовом уполномоченном

Расходы страховщиков по судебным решениям в сегменте ОСАГО превысили в два раза аналогичные при досудебном урегулировании споров в службе финансового омбудсмена. По словам экспертов, это связано с более формальной процедурой и дополнительными расходами при прохождении дела в суде. При этом они уверяют, что подобных споров меньше не станет, поэтому досудебное урегулирование выгодно как клиенту, так и страховщику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2022 году расходы страховщиков, связанные с судебными решениями по ОСАГО, оказались в два раза выше, чем расходы, связанные с выплатами по решениям финансового уполномоченного, следует из данных ВСС. Так, средняя сумма накладных расходов на выплаты страховщиков по ОСАГО, произведенные по решению омбудсмена, составила 37,2 тыс. руб., тогда как средняя сумма дополнительных расходов, понесенных участниками рынка на основании решений судов, составила 80,6 тыс. руб. Вместе с тем, по данным ВСС, средняя выплата по ОСАГО, осуществленная на основании решения финансового уполномоченного, лишь на 15% превышает среднюю выплату, производимую по решению суда (46 тыс. руб.).

По данным ВСС, в 2022 году на рынке было зафиксировано 1,96 млн страховых случаев по ОСАГО. При этом за тот же период судами было рассмотрено 60,6 тыс. обращений граждан. Служба финансового уполномоченного рассмотрела 27,5 тыс. жалоб.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, статистика демонстрирует, что институт финансового уполномоченного помогает достигнуть баланса интересов субъектов страховых отношений при возникновении споров по ОСАГО. Не менее важным фактором для потребителя является и срок рассмотрения споров финансовым уполномоченным по сравнению с рассмотрением спора судом: если решение финансового уполномоченного потребитель получает в течение 30 дней, то рассмотрение спора судом может длиться месяцами, отмечает он. Сроки рассмотрения обращений даже при необходимости проведения экспертизы (нередкая ситуация в спорах по ОСАГО) жестко установлены и не могут увеличить рассмотрение жалобы более чем на десять дней, уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Юристы отмечают, что подобная разница в затратах вполне объяснима. «Судебная процедура рассмотрения споров почти всегда длительна, может занимать от нескольких месяцев до полугода, по ряду случаев страховщик может привлекать представителей для ведения спора, что также увеличивает стоимость рассмотрения, сюда же можно отнести и расходы на проведение экспертиз. Размер санкций, который принимает суд в отношении страховщиков, как правило, выше, чем при досудебном разрешении спора, что также влияет на итоговую сумму расходов на выплату возмещений»,— поясняет господин Учитель.

Судебная система не всегда заинтересована в ускоренном рассмотрении и подходит к рассмотрению дела зачастую более формально, подтверждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Одна из задач создания службы финансового уполномоченного и была в том, чтобы сократить судебные расходы за счет решения большей части споров в досудебном порядке, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

При этом эксперты отмечают, что спрос на услуги финансового уполномоченного останутся актуальными. Рынок ОСАГО, как и все иные сегменты российской экономики, не может не испытывать на себе последствия нестабильной экономической ситуации, напоминает господин Учитель. В случае же с ОСАГО дополнительными усугубляющими факторами являются существенный рост цен на запчасти и комплектующие, а также их сохраняющийся дефицит. Все это вызывает рост числа задержек в выплатах, отказов, нарушений сроков обращения, отмечает он.

Вместе с тем финансовый уполномоченный более заинтересован в выигрыше потребителя, так как имеет с этого прямой доход, продолжает господин Жарский.

С учетом величины затрат на судебные процедуры страховым компаниям имеет смысл также разрешать споры на уровне финансового омбудсмена, не переходя к длительной судебной процедуре, добавляет Сергей Учитель. По его словам, единственной выгодой «выплаты через суд» для недобросовестного страховщика может быть отсрочка по времени выплаты.

Юлия Пославская