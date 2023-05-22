Петербургский «Полисан» выиграл суд у московского контрагента на 282 млн рублей

Фармацевтическая компания «Полисан» из Санкт-Петербурга выиграла судебное дело против своего московского контрагента ЗАО «Профитмед». По решению суда, столичная компания теперь должна выплатить 282,4 млн рублей.

Как сообщает 22 мая АБН, судебное разбирательство длилось с февраля. Речь шла о договоре на поставку лекарственных средств, который стороны заключили в 2015 году. Сами поставки происходили с сентября по декабрь 2022 года.

За указанный период «Полисан», согласно материалам суда, в общей сложности поставил «Профитмеду» продукции на сумму 296 млн рублей. При этом петербургская компания получила в качестве оплаты лишь 7 млн и возврат товара на 30,7 млн руб.

На претензии «Полисана», в которых он требовал оплатить товар полностью, а также неустойку за просрочку, «Профитмед» не отреагировал. В результате Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал претензии обоснованными. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фармацевтическая фирма «Полисан» намерена инвестировать 250 млн рублей в запуск двух производственных линий для выпуска капсул и ампул на своей площадке в Санкт-Петербурге.

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