В Рыбинске на жилом доме появился портрет космонавта

В Рыбинске Ярославской области на 9-этажном жилом доме появился мурал с изображением космонавта, Героя России Алексея Овчинина. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вконтакте«, «S I D Y A K O W граффити / роспись стен Ярославль» Фото: «Вконтакте«, «S I D Y A K O W граффити / роспись стен Ярославль»

Рисунок на доме на улице Плеханова, 39, в котором жил Алексей Овчинин, создал ярославский художник Григорий Сидяков. Мурал стал рекордом для художника: он был выполнен на высоте 9-этажного дома на последних трех этажах.

«Я за два дня создал изображение. Мне написала одна женщина, местная жительница, которая явилась инициатором. Реакция у всех положительная, все очень рады, благодарили меня»,— поделился Григорий Сидяков с «Ъ-Ярославль».

По данным администрации, жительница нашла спонсоров, которые приобрели краску и наняли вышку. Вопрос размещения граффити на стене многоквартирного дома согласовали на общем собрании жильцов.

Алексей Николаевич Овчинин родился 28 сентября 1971 года в Рыбинске. Военный летчик, летчик-космонавт, подполковник запаса, Герой России. Первый космический полет продолжительностью более 172 суток совершил 18 марта 2016 года. Второй старт, во время которого произошла авария, состоялся 11 октября 2018 года. Третий полет в космос продолжительностью более 202 суток состоялся 14 марта 2019 года. Алексей Овчинин женат. Они с женой воспитывают двоих детей.

Алексей Овчинин о современной космонавтике, о жизни в невесомости и о первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, в интервью «Ъ-Ярославль» — «За сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь».

Алла Чижова