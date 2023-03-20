Миллиардер Водопьянов возведет технопарк в Марьино на землях «Ленптицепрома»

АО «Ленптицепром» согласовывает изменения в проект планировки территории площадью 25,8 Га между Ропшинским шоссе и Канатным переулком. Согласно документам обсуждений с общественных слушаний, там появится индустриальный парк, пишет «Деловой Петербург» 20 марта.

13,96 Га территории планируется отвести под производственную деятельность, еще 3,62 Га займут магазины и склады. В общей сложности возведут 277,3 тыс. кв. м. недвижимости вместе с АЗС. Считается, что компания принадлежит миллиардеру Игорю Водопьянову. Со слов миллиардера, это земля сельхозназначения, на которой в настоящее время ничего нет. Предприниматель выкупил территорию еще в конце 1990-х, однако проект застройки сталкивается с административными препятствиями.

«Мы 4 года бьемся, чтобы привести проект планировки территории в соответствие с Правилами землепользования и застройки, и только сейчас добились какого–то результата. Теперь на этом участке можно реализовать проект, например, строительства технопарка. Это при том что президент страны призывает нас развивать собственное производство, строить новые цеха. А мы не можем согласовать с властями небольшой участок земли. Такое впечатление, что мы в разных странах живем»,–– говорит господин Водопьянов.

Бизнесмен отмечает, что привлечь инвесторов удастся лишь после согласования и утверждения всех документов правительством. Объем инвестиций в проект, по оценкам экспертов, может достичь 16 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что холдинг AAG Александра Завьялова ведет переговоры о продаже участка на Матисовом острове, где можно построить до 9 тыс. кв. м жилья. За площадку при условии подготовки документов можно выручить до 540 млн рублей. Однако продать ее может быть непросто из-за неблагоприятного окружения и снижения спроса на землю, предупреждают эксперты.

Подробнее –– в материале «AAG отстраивается от Матисова острова».

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