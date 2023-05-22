Трех украинцев отправили в колонию за попытку подрыва автостанции в Липецке

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу трех граждан Украины, обвинявшихся в подготовке теракта в Липецке прошлым летом. Уголовное дело рассматривалось в течение месяца. Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, подсудимым назначены сроки лишения свободы — 6, 11 и 14 лет.

Яну Данилову, Ирину Пузанову и Александра Свергуна обвиняли в попытке подрыва автостанции в Липецке в июне прошлого года. По данным следствия, они действовали по заданию и под контролем организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Данилова, Пузанова и Свергун приехали в Россию под видом беженцев. После их задержания был обнаружен тайник с четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 кг, электродетонатором и готовыми поражающими элементами в виде гвоздей, гаек и шурупов.

В окончательном варианте обвинения всем трем фигурантам вменялось в вину участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и приготовление к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Александра Свергуна отдельно судили за контрабанду взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). После задержания он признал вину в организации попытки теракта.

Сергей Толмачев, Воронеж