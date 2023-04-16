До суда дошло дело против трех украинцев о подготовке теракта в Липецке

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело против трех граждан Украины, обвиняемых в подготовке теракта в Липецке прошлым летом. Согласно картотеке дел, оно будет рассматриваться коллегией из трех федеральных судей. Дата первого заседания еще не назначена.

Перед судом предстанут Яна Данилова, Ирина Пузанова и Александр Свергун. Их задержали в июле прошлого года за попытку подрыва автостанции в Липецке. По версии ФСБ, подозреваемые действовали под контролем экстремистской и запрещенной в России организации «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Они находились в России с марта под видом беженцев. После задержания подозреваемых заключили под стражу.

Всем трем фигурантам вменяется участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и приготовление к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Александра Свергуна отдельно обвиняют в контрабанде взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсанты притворились беженцами».

Сергей Толмачев, Воронеж