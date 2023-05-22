Партия протестирует кандидатов

В Свердловской области начался праймериз по выборам депутатов в Екатеринбургскую городскую думу. За 25 мандатов, разыгрываемых по округам, соревнуются 116 кандидатов, за 10 мандатов по партийным спискам — 55 человек. Депутат Госдумы Антон Шипулин, заявившийся по списку, пояснил, что праймериз определит, кто из кандидатов наиболее популярен у избирателей и кого партия может выставить на основных выборах, запланированных на сентябрь. На голосовании по довыборам в парламент Свердловской области борются семь кандидатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам депутатов в Екатеринбургскую городскую думу стартовало 22 мая и продлится до 28 мая. Основные выборы пройдут в сентябре. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, будет избрано 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам.

Праймериз — специальная избирательная процедура, которую «Единая Россия» проводит перед каждыми выборами для первичного отбора кандидатов. Согласно уставу партии, проведение праймериз обязательно. ЕР — единственная партия, которая организует предварительное голосование.

«Более 400 заявлений было принято от желающих участвовать в выборах в качестве кандидатов. После обработки всех документов получилось, что конкурс участников в Екатеринбурге составил 5,3 кандидата на место»,— рассказал во время брифинга, посвященного старту праймериз, руководитель исполнительного комитета партии в Свердловской области Дмитрий Жуков. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе в региональном отделении партии, по одномандатным округам на голосование выдвинулись 116 кандидатов, по партийному списку — 55 человек.

Среди кандидатов — половина действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Игорь Володин и руководитель партийной фракции в думе Ира Овчинникова. Среди новичков, в частности, оказались врач-анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф Станислав Киселев, экс-глава регионального министерства сельского хозяйства и гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев и сыновья политиков: сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских Александр, сын депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера Александр и сын экс-депутата думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов-младший.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат регионального заксобрания Сергей Карякин и депутат Госдумы Антон Шипулин заявились в качестве кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга по списку. «Это люди, которые в перспективе возглавят список на основных выборах. Предполагается, что на Алексея Орлова возложат ответственность за то, сколько процентов в выборах наберет партия. А Антон Шипулин — одна из популярных медийных личностей, которая не успела скомпрометировать себя политическим опытом. На маленьких выборах протестируют, насколько они смогут улучшить список. Если результаты будут хорошими, появится вероятность, что тот же Шипулин на следующих своих выборах в Госдуму пойдет не по округу, а в составе списка от Свердловской области»,— предположил политолог Александр Белоусов.

До начала праймериз несколько человек сняли свои кандидатуры. Сначала это сделал старожил думы Виктор Тестов, заявивший о конце политической карьеры. Позднее «Единая Россия» отстранила от праймериз бывшего депутата и активиста КПРФ Эдуарда Мансурова из-за его видео с негативными высказываниями о деятельности партии и президента Владимира Путина. Затем от участия в праймериз по округу №10 Кировского района отказался сын депутата Госдумы Сергея Чепикова Прохор Чепиков.

За неделю до голосования действующий депутат гордумы Тимофей Жуков, вернувшийся с зоны СВО, отозвал свою кандидатуру по округу №19 Орджоникидзевского района, по которому также ранее заявился депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. При этом господин Жуков продолжил участвовать в голосовании, но уже по партсписку.

Параллельно с праймериз по выборам депутатов в думу Екатеринбурга проходит голосование по довыборам депутата регионального парламента от одномандатного избирательного округ №13. Это место стало вакантно после того, как избранный депутат Виктор Шептий в сентябре прошлого года перешел в Совет федерации. На праймериз за это место борются семь кандидатов, в том числе действующий депутат регионального парламента Алексей Коробейников. В случае его победы, его нынешний мандат по решению партии перейдет другому кандидату из списка.

«На праймериз люди будут выбирать того кандидата, который пойдет избираться от партии на основных выборах. К концу праймериз посмотрим, насколько активно выборщики голосовали и насколько правильных кандидатов предложила партия»,— заявил в ходе брифинга Антон Шипулин.

Для голосования граждане должны зарегистрироваться на сайте праймериз, напомнил Дмитрий Жуков. Регистрация выборщиков продлится до 23:59 26 мая. «После верификации им предложат бюллетень. Голосование рейтинговое, поэтому можно поддержать как одного, так и всех кандидатов»,— отметил он. По данным пресс-службы, к вечеру первого дня голосования в системе зарегистрировались порядка 134 тыс. избирателей из Свердловской области, на праймериз по выборам в думу Екатеринбурга проголосовали порядка 33 тыс. человек, по довыборам в региональное заксобрание — порядка 4 тыс. человек.

Катерина Якушева