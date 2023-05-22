Глава Кубани поручил увеличить субсидии для фермеров за реализованное молоко

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в 2023 году увеличить субсидии для крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств до 4 руб. за 1 кг реализованного молока. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В последние месяцы в России снизились закупочные цены на сырое молоко. Из-за этого небольшим хозяйствам становится невыгодно держать коров. Многие из них уже работают в убыток.

«Чтобы сохранить показатели отрасли, последовательно поддерживаем ее участников. Как и в прошлом, в этом году мы предусмотрели в бюджете более 1 миллиарда рублей производителям молока. Но особенно в этом нуждаются небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что важно не потерять ни одного процента существующего молочного стада. Кроме того, нужно не только сохранить, но и приумножить поголовье. Кроме того, одной из главных задач является обеспечение полной продажи продукции, заполнение кубанским молоком полок сетевых магазинов.

Сейчас в регионе 69 комбинатов, в том числе 30 фермерских хозяйств и небольших сельхозкооперативов. Они производят в год 2 млн тонн молочного сырья.

По итогам 2022 года Краснодарский край занял второе место по производству сырого молока. При этом по производству питьевого регион стал лидером.

Татьяна Ручкина

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