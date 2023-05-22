Кубань заняла первое место в России по производству питьевого молока

В Краснодарском крае в 2022 году произвели более 1,63 млн тонн сырого молока. По этому показателю регион занимает второе место в стране. При этом по производству питьевого молока регион стал лидером, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Об этом мы пять лет назад не могли и мечтать, а сейчас это факт. Нам важно сохранить этот уровень и развиваться дальше»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Его заместитель Андрей Коробка рассказал, что в течение последних лет молочное стадо региона стабильно растет. За пять лет дойное поголовье выросло на 5%, до 216,2 тыс. голов. При этом его продуктивность увеличилась на 36%.

Валовое производство молока в крае за год выросло более чем на 12%. Это позволило увеличить и выпуск готовой молочной продукции: пастеризованного молока и сыра — на 6%, сливочного масла — на 10%.

По итогам 2023 года на Кубани ожидают рост производства молока не менее чем на 3%, до 1 млн 669 тыс. тонн. Для этого животноводы работают над увеличением высокопродуктивного поголовья коров. С начала года уже произведено более 430 тыс. тонн молока, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2021 году на Кубани произвели 1,53 млн тонн молока. 68,8% из них выпустили на сельхозпредприятиях, еще 24,8% — в хозяйствах населения и 6,4% — в крестьянских хозяйствах.

Татьяна Ручкина

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