Погибший в ДТП под Переславлем водитель мог быть пьян

Погибший при столкновении с «Камазом» водитель автомашины «ВАЗ Калина» мог находится в состоянии опьянения. Об этом рассказали в отделе ГИБДД по Переславлю-Залесскому.
"ВАЗ" после ДТП
Фото: ОГИБДД Переславля
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» авария случилась около 1:00 ночи 22 мая. Машины ехали во встречном направлении. Водитель «ВАЗа» скончался до приезда «Скорой помощи».
«По имеющейся информации, водитель автомашины "ВАЗ" с начала года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и, по предварительным данным, также мог находиться в состоянии опьянения»,— отметили в ОГИБДД Переславля.
Также в госавтоиспекции призвали переславских водителей не садиться пьяными за руль, напомнив, что каждое третье ДТП с тяжелыми последствиями совершается в состоянии алкогольного опьянения, а выезд на полосу встречного движения остается самым опасным маневром, приводящим к жертвам.