Погибший в ДТП под Переславлем водитель мог быть пьян

Погибший при столкновении с «Камазом» водитель автомашины «ВАЗ Калина» мог находится в состоянии опьянения. Об этом рассказали в отделе ГИБДД по Переславлю-Залесскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "ВАЗ" после ДТП

Фото: ОГИБДД Переславля "ВАЗ" после ДТП

Фото: ОГИБДД Переславля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» авария случилась около 1:00 ночи 22 мая. Машины ехали во встречном направлении. Водитель «ВАЗа» скончался до приезда «Скорой помощи».

«По имеющейся информации, водитель автомашины "ВАЗ" с начала года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и, по предварительным данным, также мог находиться в состоянии опьянения»,— отметили в ОГИБДД Переславля.

Также в госавтоиспекции призвали переславских водителей не садиться пьяными за руль, напомнив, что каждое третье ДТП с тяжелыми последствиями совершается в состоянии алкогольного опьянения, а выезд на полосу встречного движения остается самым опасным маневром, приводящим к жертвам.

Андрей Иванов