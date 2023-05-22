В Ярославской области водитель легковушки погиб после ДТП с грузовиком

Под Переславлем столкнулись «Камаз» и «ВАЗ», водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "ВАЗ" после ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области "ВАЗ" после ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 1:00 ночи 22 мая на 15 км автомобильной дороги-обхода Переславля-Залесского. Как отметили в областном УМВД, «Камаз» и «ВАЗ» двигались во встречных направлениях.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» мужчина 1997 года рождения скончался на месте»,— отметили в областном УВМВД. Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника дорожно-транспортного происшествия.

Андрей Иванов