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Поджигателя не пустили к релейному шкафу

В Оренбургской области возбуждено дело о подготовке к теракту

В Новотроицке Оренбургской области задержан молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, он собирался поджечь шкаф релейной защиты и автоматику железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, а также военкомат и отдел ФСБ. Кроме того, как утверждают силовики, он планировал вступить в украинские вооруженные силы.

В Оренбургской области задержан молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге

В Оренбургской области задержан молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Оренбургской области задержан молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Оренбургской области и регионального УМВД задержали в Новотроицке 25-летнего гражданина, который якобы готовил теракт на железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

По версии следователей, мужчина по указанию украинских спецслужб планировал поджог шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый намеревался поджечь в Орске военкомат и отдел ФСБ, а затем вступить в ВСУ для участия в боевых действиях. В мобильном устройстве подозреваемого якобы обнаружена переписка с представителями спецслужб Украины в Telegram и инструкции для создания взрывчатки. Из оборудованного тайника на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как мужчину уводят сотрудники полиции, и показана часть переписки с неизвестным, утверждающим в сообщении, что участком железной дороги, на которой планируется поджог, пользуются российские военные. Дальше в переписке россиянин предлагает приготовить «коктейли». Неизвестный отвечает, что готовить их нужно либо в лесу, либо принести их туда. В лесу силовики, судя по видеозаписи, обнаружили канистру, бутылки, гвоздодер и несколько пакетов с химическим веществом.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, подозреваемый по фамилии Григорьев работает товароведом-кассиром в ломбарде «Пионер» в Новокузнецке. Информацию о способах самостоятельного изготовления горючей смеси из предметов и веществ, находящихся в свободном обороте, мужчина получил из открытых источников в интернете. Схрон со всем закупленным находился в лесополосе в 540 м от Уральской улицы, 30. Поджог планировался на распределительной подстанции сортировочной станции, расположенной в 50 м от Советской улицы, 18.

Молодых пензенцев подозревают в поджоге релейного шкафа

Напомним, около двух недель назад самарское УФСБ сообщило о задержании уроженки Украины с гражданством РФ, причастной к подготовке теракта, который должен был произойти на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!» в Самаре. Женщина задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились химические компоненты. На видеозаписи оперативников заметно, что россиянка вышла из автомобиля с номерами ДНР. Следственным отделом самарского УФСБ также расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Сабрина Самедова, Самара

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