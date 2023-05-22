СКР организовал проверку после наезда 12-летнего спортсмена на пенсионерку во время мотокросса в Крымске

Следователи организовали доследственную проверку после наезда несовершеннолетнего участника мотокросса в Крымске на пожилую зрительницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Днем 20 мая на соревнованиях по мотокроссу 60-летняя зрительница гонок перешла через ограждение и стала перебегать трассу в неположенном месте. В этот момент 12-летний мотоциклист выехал на участок трассы и столкнулся с женщиной. В результате подросток и пенсионерка были госпитализированы с различными повреждениями. Сейчас они находятся в медучреждении, угрозы их жизни и здоровью нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе они выясняют, соблюдались ли организаторами соревнований и ответственными лицами требования безопасности при их проведении.

Татьяна Ручкина

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