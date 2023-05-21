В Крымске во время чемпионата ЮФО по мотокроссу гонщик сбил женщину

В Крымске во время чемпионата ЮФО по мотокроссу, который стартовал вчера и продолжается сегодня, зрительница неожиданно выбежала наперерез гонщику, который не успел избежать столкновения и сбил женщину. Болельщики записали инцидент на видео и разместили в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодара Фото: Администрация Краснодара

В «Комсомольской правде» пишут, что это была бабушка одного из спортсменов, которая не справилась с волнением и потеряла над собой контроль. В результате она получила перелом ноги. На записи видно, что к месту аварии бросились зрители, организаторы турнира и врачи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Маргарита Синкевич

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