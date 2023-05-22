Имущество австрийской «дочки» «Газпрома» будет продано с аукциона

24 мая с молотка уйдут 240 экспонатов австрийского предприятия «Газпрома» Austria GmbH, которое в апреле подало заявление о банкротстве. По решению арбитражного управляющего на аукционе будут распроданы офисная мебель, картины и акустические элементы, а также растения, сейфы и шредеры для документов и холодильник для вина, сообщает австрийская OTS.

Торги проведет аукционный дом Aurena, уже поступили многочисленные заявки. После регистрации любой желающий — будь то компания или частное лицо — может делать ставки.

Среди лотов: карта Mappa generalis totius Imperii Russici, карта трубопроводов Европы и аэрофотоснимок газовой станции «Баумгартен».

В апреле австрийский бизнес «Газпрома» подал заявление о неплатежеспособности из-за спора с немецкой Uniper. В ноябре немецкая компания заявила, что начала арбитражный процесс, требуя от «Газпрома» компенсацию в миллиарды евро за недопоставленный газ, из-за чего в 2022 году газовый трейдер оказался на грани краха. Экспортное подразделение «Газпрома» нарушение контракта на поставку газа Uniper опровергло и заявило, что не признает законность требований компании.

«Gazprom Austria GmbH пытается добиться урегулирования со всеми вовлеченными сторонами в рамках процесса реструктуризации»,— заявила в апреле компания (цитата по агентству Reuters).

Подробнее о претензиях немецкой компании читайте в публикации «Ъ» «Международный трубинал».

Мария Федотова