«Газпром экспорт» подтвердил расторжение контракта с финской Gasum

«Газпром экспорт» подтвердил получение от Gasum уведомления о расторжении контракта на поставку трубопроводного газа. О решении финской компании стало известно утром 22 мая, компания не хотела оплачивать поставки в рублях.

«ООО "Газпром экспорт" подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе»,— сказали представители «Газпром экспорта» ТАСС.

Перейти на рублевую оплату вместо евро, оговоренного в договоре, «Газпром экспорт» потребовал от Gasum в апреле 2022 года. Финская компания обратилась в арбитраж — суд дал сторонам срок на переговоры до 2023 года. Прийти к компромиссному решению компании не сумели.

Григорий Лейба