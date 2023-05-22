В Югре состоялся чемпионат по интеллектуальным играм среди работников ТЭК

В Сургуте прошел открытый региональный чемпионат по интеллектуальным играм среди работников топливно-энергетического комплекса «Умная энергия», организатором которого являются «Россети Тюмень». В мероприятии приняли участие сотрудники дочерних компаний крупнейших предприятий российской энергоотрасли: «Газпрома», «Роснефти», «Славнефти», «ОГК-2», «Юнипро» и группы «Россети».



В этом году борьбу за лидерство вели более 150 человек в составе 23 команд. Молодые специалисты за 6 часов проявили свои знания и логику в «Брейн-ринге», «Мультииграх» и «Что? Где? Когда?».

Абсолютным победителем по итогам трех этапов стала команда «Орден иллюминаторов» из «Сургутнефтегаза». Второе место в финальном зачете и серебро чемпионата завоевала сборная #Ходимнатренировки, также представляющая нефтегазодобывающую компанию. Замкнули тройку лидеров игроки команды «Газпром трансгаз Югорск».

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков отметил у всех участников проекта неизменную приверженность принципам честной борьбы и стремление к расширению кругозора. «Мы рады, что наш подход позволяет совмещать непрерывное развитие профессиональных компетенций и талантов с такими яркими форматами. Общение, новые знакомства, опыт взаимодействия в команде – все это в дальнейшем помогает работникам эффективнее решать сложные производственные задачи», – поделился руководитель.

Напомним, что впервые Открытый чемпионат «Россети Тюмень» по интеллектуальным играм «Умная энергия» прошел в 2021 году. В течение трех лет участие в интеллектуальном турнире приняли более 400 специалистов предприятий ТЭК ХМАО-Югры.