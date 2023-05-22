В Самаре мэрия разрешила возвести высотки на ул. Буянова

ООО «СЗ «Династия-2» получило разрешение на высотную застройку в Ленинском районе Самары. Проект решения опубликован на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жилые здания планируется построить на территории площадью свыше 5,1 тыс. кв. м. Участок находится на ул. Буянова.

Также указанные документ предоставляет Емельяновой Н.В. разрешение организовать индивидуальное жилищное строительство в Кировском районе. Оно будет проведено на территории массива «Орлов Овраг», на ул. Осиновая, участок № 59 на площади 601 кв.м.

Ранее в Самаре на публичных слушаниях поддержали застройку Кировского района. Под эти цели рассматриваются пять участков в Кировском районе города.

Георгий Портнов