Филиал «ПМУ» выпустил 20-миллионную тонну карбамида

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» произведена юбилейная 20-миллионная тонна карбамида с начала работы предприятия.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Карбамид филиала «ПМУ» известен своим премиальным качеством и достойно представляет Пермь в России и за рубежом. Технология производства позволяет нам выпускать продукт с пониженным содержанием биурета (вредной примеси) по сравнению с допустимым по ГОСТ. Благодаря этому пермский карбамид востребован как для удобрения сельскохозяйственных культур, так и для дальнейшего передела в разных отраслях промышленности: от мебельной до косметической.

Контроль качества продукта обеспечивается в производственной лаборатории предприятия на современном оборудовании. Атомно-эмиссионная спектрометрия позволяет определять содержание веществ с точностью до 0.0001% и изо дня в день подтверждать требуемое качество продукта.

В 2017 году пермский карбамид первым в России был зарегистрирован в качестве кормовой добавки для жвачных животных. В 2018 году в филиале «ПМУ» было запущено производство микроприллированного карбамида с размером гранул до 1 мм. Этот продукт используется в изготовлении комплексных удобрений «Уралхима». В 2022 году благодаря чистоте пермского карбамида филиал «ПМУ» по договору процессинга с АО «Обнинскоргсинтез» стал выпускать раствор AUS 32 — восстановитель оксида азота в выхлопных газах дизельного транспорта.

Разные марки карбамида филиала «ПМУ» являются лауреатами и дипломантами конкурса «Сто лучших товаров России».

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь