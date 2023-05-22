В Нягани простятся с погибшим на СВО стрелком-инструктором

В Нягани (ХМАО-Югра) простятся с погибшим 29-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине Иваном Сальниковым, сообщили на странице «ВКонтакте» городской администрации.

По данным правительства, Иван Сальников был отправлен на СВО в рамках частичной мобилизации. «Стрелок-инструктор рядовой Иван Сальников героически погиб в боях за освобождение Донецкой Народной республики»,— сказано в сообщении. В Нягани у погибшего остались супруга и два сына.

Иван Сальников родился и вырос в Нягани, окончил школу №1, затем отслужил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ, получив специальность механика-водителя. До мобилизации он работал слесарем 5 разряда в МКП «Няганская ресурсоснабжающая компания».

Напомним, ранее в Нягани простились с погибшим в ходе СВО 34-летним старшим сержантом Антоном Паниным.

Полина Хабарова

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