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Именем Владимира Лузянина назовут улицу в новом ЖК «Бекетов Парк»

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей Нижнего Новгорода одобрил предложение присвоить имя бывшего президента НАО «Гидромаш» Владимира Лузянина новой улице в строящемся жилом комплексе «Бекетов Парк». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Владимир Лузянин

Владимир Лузянин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Владимир Лузянин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Лично знал этого выдающегося руководителя и организатора производства. Владимир Ильич 50 с лишним лет возглавлял завод "Гидромаш". Многие эпохи прошел завод, и память о его легендарном директоре должна быть достойно сохранена в нашем городе»,– сказал сопредседатель комитета, спикер думы Олег Лавричев.

Ранее в честь Владимира Лузянина предлагали переименовать улицу Студенческую, но местные жители выступили против — по их мнению, существующее название улицы в большей мере соответствует ее истории.

Владимир Лузянин скончался в августе 2021 года. Герой Социалистического труда, кавалер орденов Ленина, трудового «Красного знамени». Награжден«Знаком почета» и орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Почетный авиастроитель, почетный гражданин Нижегородской области.

Анастасия Еремина

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