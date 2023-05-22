В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко в Москве 24 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент Александр Лукашенко 24 мая прибудет в Москву, встретится с президентом Владимиром Путиным и примет участие в Высшем Европейском экономическом совете.

«Да. Я могу подтвердить (визит Лукашенко.— "Ъ"). Действительно, поскольку намечаются мероприятии в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве и президенты будут иметь возможность пообщаться»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее о визите в Москву сообщил сам Александр Лукашенко. По его словам, он обсудит с Владимиром Путиным сотрудничество двух стран и проблемы, «которых вообще не должно быть в наших отношениях».

Анастасия Ларина