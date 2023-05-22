Смольный судится с подмосковной компанией из-за срыва сроков реставрации богадельни

Комитет имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга подал исковое заявление к подмосковной компании ООО «Корпорация ВИТ». Последняя ведет работы по реставрации здания богадельни на Расстанной улице, 20 и срывает сроки, сообщает в понедельник, 22 мая, «Деловой Петербург».

Как следует из документа, КИО намерен многократно повысить стоимость арендной платы (с 900 тыс. до 8 млн рублей за квартал). В январе суд отказал в этом комитету Смольного, на этот раз будет рассмотрена апелляционная жалоба. Следующее заседание по делу запланировано на 1 июня 2023 года.

Согласно договору, подрядчик должен был привести Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества в порядок еще в апреле 2021 года. Аренда объекта досталась компании без проведения торгов. Теперь же за срыв сроков Смольный требует взыскать с нее 170 млн руб. и 2,7 млн руб. штрафа за нарушение условий контракта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал городской комитет имущественных отношений (КИО) зарегистрировать переход права собственности имущественного комплекса Мальцевского (Некрасовского) рынка к ЗАО «Аврора-Инвест». Спор вокруг здания между городом и компанией длится с 2017 года.

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