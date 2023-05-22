Петербургский арбитраж обязал Смольный продать Мальцевский рынок за 306 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал городской комитет имущественных отношений (КИО) зарегистрировать переход права собственности имущественного комплекса Мальцевского (Некрасовского) рынка к ЗАО «Аврора-Инвест», сообщает «Деловой Петербург». Спор вокруг здания между городом и компанией длится с 2017 года.

Еще в 2017 году городская администрация города расторгла договор аренды рынка с «Авророй-Инвест», которая получила комплекс от ООО «Мальцевский рынок» в 2010-е, в связи с чем компания обратилась в суд. Спор завершился в апреле 2022 года в пользу «Авроры-Инвест», так как судья счел, что КИО создал препятствия для выкупа здания, однако комитет и позже затянул переоформление документов. Из-за этого Росреестр остановил процедуру, а компания обратилась в суд повторно.

Арбитраж Северо-западного округа оставил решение в силе, обязав по сути продать рынок за 306 млн рублей. Будет ли КИО обжаловать новое постановление, неизвестно.

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