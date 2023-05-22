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Коммерсантъ FM
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Песков: предложение Миронова выдвинуть Путина на выборы подтверждает высокий уровень поддержки президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консолидация российского общества имеет важное значение для Владимира Путина. В Кремле, по словам господина Пескова, высоко оценивают уровень поддержки населением главы государства.

«Уровень поддержки действительно высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий. Это важно. Это важно и для президента, и для нас всех»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. Так он ответил на просьбу прокомментировать предложение председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова выдвинуть на выборы в 2024 году Владимира Путина.

Согласно данным ВЦИОМ на 14 мая, Владимиру Путину доверяют 80,1% граждан. Отвечая на вопрос о том, почему на показатели не влияет «западная антипутинская пропаганда», Дмитрий Песков сказал: «Есть определенная степень резистентности нашего общества к потокам фейков и некомпетентных оценок. Главным образом наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно для нашего настоящего и будущего».

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному ВЦИОМ с 8 по 14 мая, снизился на 0,8 п. п. и составляет 80,1%. По данным на конец апреля, президенту доверяли 79,8% граждан. В прошлый раз рейтинг Владимира Путина колебался на фоне объявленной им 21 сентября частичной мобилизации, она продлилась до конца октября.

Подробности — в материале «Ъ» «Граждане частично успокоились».

Милена Костерева

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