Льюису Хэмилтону предложили поставить на красное

Команда «Формулы-1» Ferrari ведет переговоры с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. По утверждению источников Daily Mail, британцу предложили контракт на £40 млн ($49,8 млн) в год, а участие в переговорах принимает лично Джон Элканн, глава автоконцерна Ferrari. Отметим, что разговоры об интересе «Скудерии» к сотрудничеству с Хэмилтоном ходили и ранее, но сам он отрицал возможность ухода из команды Mercedes. Однако босс последней Тото Вольф признал, что с продлением истекающего по завершении сезона контракта британца возникли сложности. И связаны они именно с финансовым вопросом: Mercedes не готов платить своему гонщику, как раньше. Впрочем, куда важнее для Хэмилтона могут оказаться не деньги, а шанс все-таки завоевать восьмой, рекордный титул. Mercedes в его нынешнем состоянии на чемпионский статус не тянет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» (кроме него только Михаэль Шумахер завоевал столько же титулов) Льюис Хэмилтон ведет переговоры о переходе из Mercedes в Ferrari. С таким утверждением со ссылкой на несколько «серьезных» источников выступило издание Daily Mail. В публикации отмечается, что участие в переговорах принимает лично глава концерна Ferrari (последнему и принадлежит одноименная команда) Джон Элканн, что может свидетельствовать о том, что дело зашло достаточно далеко.

О том, насколько длительный контракт предложен 38-летнему британцу, не сообщается. Зато, утверждает издание, в Ferrari готовы платить Хэмилтону £40 млн ($49,8 млн) в год. Сообщается также, что обсуждаются два варианта. Первый предусматривает, что Хэмилтон займет место Карлоса Сайнса (именно он пока является предпочтительным). Второй сводится к тому, чтобы пожертвовать Шарлем Леклером, которого якобы готовы взять в Mercedes.

Напомним, что контракт Хэмилтона с Mercedes истекает по завершении нынешнего сезона, и, несмотря на то что и сам гонщик, и босс «Серебряных стрел» Тото Вольф неоднократно говорили, что проблем с продлением соглашения нет, новый договор все еще не подписан. А на прошлой неделе Вольф в интервью ESPN признал, что задержка носит не технический характер — стороны просто не могут договориться о цене. На данный момент зарплата Хэмилтона в Mercedes составляет, по данным Forbes, около $55 млн в год. Тото Вольф дал понять, что в Mercedes не готовы платить столько же и дальше. «Моя обязанность действовать в интересах команды, хотя я и желаю лучшего Льюису»,— сказал он.

Впрочем, ключевым катализатором возможного громкого «трансфера» может стать даже не вопрос денег, а вопрос славы. Не исключено, что британец может посчитать, что c Ferrari у него больше шансов на восьмой, рекордный титул, чем с Mercedes, которому случившийся в прошлом сезоне переход на новый технический регламент совершенно не удался. Команда, в 2014–2021 годах выигравшая восемь Кубков конструкторов подряд (за это время ее гонщики семь раз становились чемпионами мира — один раз Нико Росберг и шесть раз Хэмилтон), уже второй сезон подряд является лишь бледной тенью самой себя, не давая британцу никаких шансов конкурировать с новым гегемоном «Формулы-1» Максом Ферстаппеном из Red Bull, выигравшим уже два чемпионата и уверенно идущим к хет-трику. Возможно, Хэмилтон ждет, как покажут себя подготовленные Mercedes обновления машины. На Гран-при Монако, намеченный на 28 мая, Mercedes планирует привезти автомобили с усовершенствованными днищем, передней подвеской и боковыми понтонами. Отталкиваясь от того, насколько удачными или, напротив, неэффективными окажутся новинки, вероятно, можно будет судить о дальнейших перспективах Mercedes, что неизбежно повлияет и на планы Хэмилтона.

Александр Петров