В Ярославле памятник Константину Ушинскому установят на Которосльной набережной

В Ярославле памятник педагогу Константину Ушинскому установят на Которосльной набережной, рядом с кедровой аллеей у здания естественно-географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Кедровую аллею у здания факультета заложили в честь 200-летия Константина Дмитриевича Ушинского. «Ъ-Ярославль» сообщал, что деньги на памятник в размере 5 млн руб. будут выделены в качестве субсидии некоммерческой организации «Фонд развития образования им. К.Д. Ушинского». Как сказано в обосновании поправки, памятник устанавливается «для увековечивания памяти российского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в Российской Империи, в честь 200-летия со дня рождения».

Памятник планируется открыть 5 октября, ко Дню учителя.

Алла Чижова