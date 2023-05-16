Из бюджета Ярославля выделят деньги на памятник Константину Ушинскому

На памятник педагогу Константину Ушинскому из бюджета Ярославля выделят пять млн руб. Поправку к проекту решения муниципалитета Ярославля внесла мэрия города.

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Константин Ушинский



Деньги будут выделены в качестве субсидии некоммерческой организации «Фонд развития образования им. К.Д. Ушинского». Как сказано в обосновании поправки, памятник устанавливается «для увековечивания памяти российского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в Российской Империи, в честь 200-летия со дня рождения». Инициатором установки памятника, как сообщали "Вести. Ярославль", ранее выступал Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского и правительство области.

Деньги выделены за счет средств, предусмотренных на исполнение судебных решений по искам к мэрии города.

Антон Голицын